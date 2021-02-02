بانتظار “أنا”.. تيم حسن ينفي أخبارًا غير صحيحة عنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نفى الممثل تيم حسن الشائعات المتداولة حول استعداده لتصوير فيلم سينمائي جديد، مغرداً في حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “لا صحة لما يتداول من أخبار حول فيلم حاليّ لي”.

وجاءت تغريدة حسن إثر تداول مواقع فنية فيلم جديد يجمعه بالممثلين السوري قصيّ خوّلي واللبنانية نادين نسيب نجيم.

وأضاف النجم السوري في تغريدته: “بانتظار مشاهدتكم وآرائكم عن مسلسل (أنا) قريباً على تطبيق (شاهد) من إنتاج صباح اخوان وإخراج سامر البرقاوي وتأليف د. عبير شرارة”.

يُذكر أنّ تيم حسن نشر منذ أيام الملصق الدعائي الخاص بمسلسل “أنا”، حيث ظهر بإطلالة مختلفة، اعتمد فيها ربط شعره الطويل بطريقة “ذيل الحصان”.

ويشارك في بطولة المسلسل القصير، الممثلون جوزيف بو نصار ورزان الجمال ورولا بقسماتي وديامان أبو عبود وايلي متري.