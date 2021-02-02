كم بلغت إيرادات فيلم Pinocchio حول العالم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حقق فيلم الفانتازيا Pinocchio، للمخرج الإيطالي ماتيو جاروني، إيرادات حول العالم وصلت إلى 22 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة رجل يصنع تمثالاً خشبياً لطفل ويتفاجأ بتحول التمثال إلى إنسان حقيقي. الفيلم بطولة روبيرتو بينيني، والطفل فيدريكو ليلابي، وروكو باباليو، وماسيمو سيتشيريني، ومارين فاكث، وموريزيو لومباردي، ودافيد ماروتا، وماسيميليانو جالو، وجيانفرانكو جالو، ومن سيناريو وإخراج ماتيو جاروني.

وقال جاروني: “مؤلف الفيلم أخذ طريقاً مختلفاً في طرح الفكرة من خلال السعي المتعمد إلى صنع فيلم عائلي يخاطب جميع أفراد الأسرة، وإن كان طابعه فانتازياً، حيث إنه بالنظر إلى أفلامي السابقة، قد يكون هناك ميل عند الناس للاعتقاد بأن Pinocchio يمكن أن يكون فيلماً مظلماً أو عنيفاً، ولكن الجميع فوجئ بخلاف ذلك.. إنه فيلم خفيف ومشرق”.