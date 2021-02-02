كليب “معذور قلبي” لـ نجوى كرم.. هذا ما حققه في شهر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد شهر على طرحه، تواصل النجمة اللبنانية نجوى كرم حصد أصداء كليبها الجديد لأغنية “معذور قلبي” والذي أصدرته بالتعاون مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

وحقق كليب “معذور قلبي” أكثر من 3 ملايين ربع مليون مشاهدة في غضون 4 أسابيع فقط من عرضه عبر قناة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “معذور قلبي” شكلت عودة قوية لنجوى كرم بعد غياب دام أكثر من عام عن الإصدارات الغنائية، والأغنية من كلمات عامر لاوند والحان وتوزيع علي حسون، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج وليد ناصيف.

يذكر أن آخر نجوى كرم أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مركز دبي التجاري العالمي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وشاركها الحفل النجم ماجد المهندس، وقدمت خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة، متألقة بفستان أزرق ساحر حمل توقيع رامي قاضي.