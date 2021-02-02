شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي زاهر مع شقيقتها"ملك"بالأبيض والأسود: "بحبك يا ملوكي أحلى أخت فى الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة الشابة ليلي زاهر عن حبها الكبير لشقيقتها ملك زاهر، ونشرت مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرا خلالها بإطلالة بالأبيض والأسود، مصحوبة بتعليق :"دايما هنفضل في ظهر بعض و مع بعض في الحلو و الوحش ودايماً هفضل اتعلم منك كل حاجة عشان انتي اشطر واحدة في الدنيا وأحلي أخت في الدنيا بحبك يا أطيب ملوكي".



ليلي زاهر



ليلي وملك زاهر

ويعرض لليلي زاهر حاليا مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي يعتبر من نوعية المسلسلات الكوميدية، ويعرض على قناة cbc كعرض أول في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد في تمام الساعة 2:30 صباحا، وفي تمام الساعة 12 ظهرا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11 مساء، ويعاد في تمام الخامسة صباحا، وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا.



ليلي وملك



ليلي وشقيقتها ملك

يشارك في العمل نخبة من نجوم الفن، من بطولة الفنان هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.

وكانت شركتا سينرجي وروزناما منتجتا المسلسل طرحتا البرومو الخاص بالعمل الذي يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، حيث ظهرت الفنانة شيماء سيف صلعاء تمامًا وكذلك الفنان هشام جمال الذي تخلي عن شعره الطويل في هذا المسلسل وظهر بشعر قصير لأول مرة منذ ظهوره على الساحة الفنية.