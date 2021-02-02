شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ساندرا نشأت من الإخراج إلى حوار مع الرئيس السيسى .. فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم المخرجة ساندرا نشأت، بعيد ميلادها الـ51 ، فهي من مواليد الثانى من فبراير عام 1970، وهى واحدة من أهم مخرجات جيلها، محققة نجاحا كبيرا، مثل نقلة نوعية في السينما المصرية، حصلت ساندرا نشأت على بكالوريوس "المعهد العالي للسينما" قسم الإخراج، ثم ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية عام 1993.



ساندرا نشات وسمير سيف

تلميذة سمير سيف

عملت ساندرا مساعدة مخرج تحت التمرين مع المخرج سمير سيف في فيلم "الراقصة والسياسي"، للفنانة نبيلة عبيد وصلاح قابيل. كما عملت مساعد مخرج مع يسري نصر الله في فيلم "مرسيدس"، من بطولة يسرا وزكي فطين عبد الوهاب.

أهم أعمالها الفنية

كان فيلم "آخرالشتا" أول أعمالها الروائية القصيرة، كما قامت بإخراج فيلم تسجيلى بعنوان"الموفيولا"، ويعتبر فيلم "مبروك وبلبل" بطولة الفنان يحيى الفخرانى، هو الفيلم الأول لها فى فئة الأفلام الروائية الطويلة، لتنطلق بعدها لإخراج عدة أفلام حققت نجاحا سينمائيا خلال نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة، منها "ليه خلتنى أحبك" للنجوم كريم عبد العزيز، منى زكى، أحمد حلمى، حلا شيحا وغيرهم، ثم فيلم "حرامية فى kg2"، حرامية فى تايلاند، ملاكى إسكندرية، الرهينة، مسجون ترانزيت والمصلحة.



ساندرا

ساندرا وعز من كواليس المصلحة

ظهرت ساندرا بشخصيتها الحقيقية فى مسلسل "نونا المأذونة" للنجمة حنان ترك، وأيضا فى فيلم "مبروك وبلبل"، كما ظهرت ضيفة شرف فى فيلم "عرض خاص" لكريم فهمى ودينا الشربينى وياسمين رئيس، عزت أبو عوف وغيرهم من النجوم، كما أنها مخرجة أغانى فيديو كليب "فاكرك يا ناسينى" لمحمد فؤاد، أصعب حب لخالد عجاج و"لماذا؟" لغادة رجب.



ساندرا نشأت

أكبر نقلة في حياتها

تعد النقلة الأكبر في حياة ساندرا، عندما أجرت حوار "شعب ورئيس" مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مارس 2018، قبل فترة الانتخابات الرئاسية الثانية.

وأعربت ساندرا من خلال تصريحات تلفزيونية لها عقب إذاعة اللقاء عن سعادتها بهذا الحوار، قائلة: "كان إحساسى عاوزه أقابل المواطن عبد الفتاح السيسى.. مش أنا اللى وصلت لكل الناس، لكن الشعب هو اللى وصل لكل الناس"، موضحة أنها أرادت أن تعرف كيف يفكر الشعب.