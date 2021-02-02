شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر عدم زواج شاكيرا من بيكيه رغم إنجابهما طفلين .. فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة العالمية شاكيرا بعيد ميلادها والتى تتميز بشعبية كبيرة حول العالم وذلك منذ ظهورها على الساحة الغنائية، لتميز أغنياتها والموسيقى التي تستخدمها فيها، واستطاعت أن تحفر اسمها ضمن أهم مطربات العالم من خلال حضورها المميز في حفلاتها وتألقها في استعراضها حيث تتسم شاكيرا برشاقتها لحرصها على ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

ويرجع نجاح النجمة العالمية شاكيرا أيضا إلى تميزها في اتقان الرقص الشرقى بسبب أصولها اللبنانية التي كانت سببا في تعلم الرقص بهذه السهولة، مما جعلت لنفسها شكلا مميزا ومختلفة عن باقى مطربات العالم، حتى أن منظمى كأس العالم كثيرا ما يطلبونها في الغناء في افتتاح البطولة لما تتميز به من رشاقة وجمال واتقان للغناء مع أداء الاستعراض الشرقى والغربى.





وأثارت النجمة العالمية شاكيرا الجدل منذ فترة قريبة بعد حديثها، عن سر رفضها للزواج من نجم كرة القدم، جيرارد بيكيه، على الرغم من أنهما يعيشان سويًا، ولديهما طفلان، حيث قالت خلال مقابلة تليفزيونية، أخاف بصورة فظيعة من الزواج، لا أريد أن يرانى كزوجة، أفضل أن يرانى كحبيبته وعشيقته.





جدير بالذكر أن النجمة الشهيرة شاكيرا مرتبطة بلاعب فريق برشلونة الإسبانى جيرارد بيكيه، ودوماً ما تحرص على مساندته ودعمه بالظهور فى كافة المباريات الهامة الذى يخوضها اللاعب سواء كان يلعب بقميص ناديه برشلونة أو منتخب إسبانيا مما جعلهما من أهم الثنائيات حول العالم على مدار سنوات.