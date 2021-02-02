شكرا لقرائتكم خبر عن احمد مكي مفاجأة دراما رمضان 2021 بـ"الاختيار 2" بعيدا عن الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاجىء النجم احمد مكي جمهوره فى شهر رمضان المقبل، من خلال دوره فى مسلسل "الاختيار 2" مع النجم كريم عبد العزيز، لاسيما وأنه يقدم شخصية ضابط شرطة، ويبعتد عن الكوميديا التى اشتهر بها، واعتاد الجمهور على رؤيته بأدوار الكوميديا بعدما قدم العديد من الأعمال الكوميدية البارزة فى الدراما والسينما على مدار السنوات الأخيرة.

ومنذ ظهوره الأول فى شخصية "اتش دبور" خلال الست كوم الشهير "تامر وشوقية"عام 2006، وهى الشخصية التى أعاد تقديمها في فيلم "مرجان أحمد مرجان" مع النجم الكبير عادل إمام، حتى وصل بها إلى البطولة في فيلم "اتش دبور" عام 2008 وانطلق بعدها فى عالم الكوميديا من خلال أفلام "طير انت" و"لا تراجع ولا استسلام" وفى الدراما قدم سلسلة "الكبير أوى" بأجزائه الخمسة وتحقيقه نجاحاً كبيراً.



احمد مكي فى الاختيار 2

واختار مكى هذا العام الدخول فى التحدى والابتعاد عن الكوميديا فى "الاختيار 2" وسط ترقب كبير من الجمهور الذى يريد مشاهدته فى هذا الدور، ومشاهدة العمل بالكامل خاصة بعد تحقيق الجزء الأول نجاحاً كبيراً على جميع المستويات.

احمد مكي .. صورة من كواليس مسلسل الاختيار تشعل السوشيال ميديا

وانتشرت صور لمكى على السوشيال ميديا من كواليس الاختيار 2"، وشبهه البعض بنجم هوليوود العالمى فان ديزل، ولاقت إعجاب الكثير من جمهوره، كما تصدر موقع البحث فى حوجل، حيث كانت المشاهد التى يقوم بتصويرها من اعتصام رابعة فى عام 2013، وكان مرتدياً بدلة ضابط شرطة من العمليات الخاصة الذى يستمر لمدة اسبوع ايضاً فى نفس الديكور على الطريق الصحراوى للمخرج بيتر ميمى.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.