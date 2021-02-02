شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبدالعزيز رايح جاى بين فيلم "تماسيح النيل" ومسلسل "حرب أهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنتهى المخرج سامج عبدالعزيز من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلمه الجديد "تماسيح النيل" في أسوان، وعاد إلى القاهرة لاستكمال بعض المشاهد المتبقية منه استعدادا لطرحه، ويشارك في بطولته الفنان حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وسامية الطرابلسي، وهنادي مهنا، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وويزو وسليمان عيد، ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد.





















من ناحية أخرى بدأ المخرج سامح عبدالعزيز، تصوير أولى مشاهد مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وبدأ التصوير فى إحدى مناطق الجيزة، المسلسل تلعب بطولته النجمة يسرا وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل، والمسلسل شراكة بين سينرجى والعدل جروب.

وتجرى الشركة المنتجة حاليًا باقى التعاقدات، خاصة بعد اللغط الكبير الذى نتج عن أخبار أفادت بترشيح عدد كبير من الفنانين، إلا أن المنتج جمال العدل قال فى تصريح سابق لـ"الخليج 365"، أنه سيعلن عن قائمة الممثلين فى الوقت المناسب.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة المسلسل بجوار يسرا عدد كبير من نجوم الفن، إلا أن العمل سيكون مفاجأة لجمهور الفنانة، حيث ستلعب خلاله دور جديد ومختلف.

يذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبدالعزيز مسلسل «خيانة عهد» الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من الفنانة يسرا وخالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، ومن إنتاج العدل جروب.