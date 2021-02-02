شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان فى صورة جديدة مع ابن شقيقه.. والجمهور: فيه ملامح منك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان بهاء سلطان جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له مع نجل شقيقه، على حسابه الرسمى عبر موقع "إنستجرام"، وأشاد عدد كبير من جمهوره بالصورة مؤكدين الشبه الكبير بينهما، حيث علق أحد المتابعين قائلا "فيه ملامح منك"، وعلق آخر فى صيغة سؤال "ده أخوك يا فنان؟".



بهاء سلطان

على جانب آخر، علق المطرب بهاء سلطان، على ما تردد فى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن الصلح بينه وبين المنتج نصر محروس فى بيان، قائلا: بداية لم أسع يومًا لخلاف مع أحد.. لا المُنتج نصر محروس ولا غيره.



بهاء سلطان

وأضاف بهاء سلطان، في البيان، لكن إيمانًا مني بحق الجماهير في المعرفة فإن ما حدث يوم 19 يناير 2021، هو أننى ذهبت لتسجيل أول أغنية ضمن أربع أغانى لأن بهم عيب هندسى لا علاقة لى به لأننى سبق وسجلتهم وتعاونًا منى فى إخراجها بصورة مرضية طلبت من المحكمة أن تتيح إعادة تسجيلهم وبدأنا بأغنية "أنا الغلطان".

وتابع بهاء سلطان أن الشركة طبقًا لحكم المحكمة يتبقى لها ثلاث أغنيات بخلاف التي تم تسجيلها، وهم "رامي الحمول"، "ده حب ولا"، "ليالي طويلة".

وأنهى بهاء سلطان تصريحاته حول التعاون الفترة المُقبلة مع نصر محروس أو شركات أخرى، قائلا: إن الحديث عن هذه الأمور في الوقت الحالي غير وارد، لأننا في الفترة الحالية نقوم بدراسة أكثر من عرض لبدء تنفيذه المرحلة المُقبلة.