شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا نشأت مخرجة أفلام أبرز نجوم السينما تحتفل بعيد ميلادها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل المخرجة ساندرا نشأت بعيد ميلادها اليوم الثلاثاء 2 فبراير، حيث تعد من أهم مخرجات السينما في العصر الحديث، تخرجت في المعهد العالي للسينما، من قسم الإخراج، في العام 1992، ثم حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية، عام 1993.

بدأت حياتها الفنية بإخراج عدد من الأفلام القصيرة منها فيلم " أخر شتا"، عملت مذيعة من خلال برنامجها الذي حمل اسم " المخرج" وعرض على شاشة التليفزيون المصري عام 2009، وبعد ذلك اتجهت للسينما وقدمت أول أفلامها "مبروك وبلبل" مع الفنان يحيى الفخرانى وتأليف لميس جابر.



ساندرا نشأت

انطلقت ساندار فى عالم الاخراج السينمائى وأصبحت واحدة من أهم المخرجين فى مصر رغم صغر سنها، وذلك بعدما قدمت بعد ذلك العديد من الأفلام البارزة لكبار نجوم السينما، مثل "ليه خلتنى أحبك" بطولة كريم عبد العزيز ومنى زكى وأحمد حلمى وحلا شيحة، و"حرامية فى كى جى تو" و"حرامية فى تايلاند" بطولة كريم عبد العزيز وحنان ترك وماجد الكدوانى، و"ملاكى اسكندرية" بطولة أحمد عز وغادة عادل ونور اللبنانية وخالد صالح ومحمد رجب.

ثم قدمت فيلم "الرهينة" بطولة أحمد عز وياسمين عبد العزيز ونور اللبنانية وماجد الكدوانى وصلاح عبد الله، و"مسجون ترانزيت" بطولة أحمد عز ونور الشريف وإيمان العاصى، وبعد ذلك قدمت فيلم "المصلحة" بطولة أحمد السقا وأحمد عز وحنان ترك وأحمد السعدنى وكندة علوش، وكان هذا الفيلم آخر أفلامها حتى الآن.