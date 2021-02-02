شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد: سيد حجاب غير كلمات ياعلى ياعلى بناء على طلب الشريعى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسن فؤاد مطرب أربيسك أن الشاعر الكبير سيد حجاب غير كلمات تتر مسلسل "على بابا "بناء على طلب الموسيقار عمار الشريعى، وقال فنان الزمن الجميل فى حواره لتلفزيون الخليج 365 : أغنية على ياعلى كانت نقلة كبيرة على مستوى الدراما والتترات لأن مفيش بيت مغنهاش لدرجة إن فى ناس سمت أبنائها اللى اتولدوا خلال فترة إذاعة المسلسل باسم على"

وتابع ضاحكاً : قابلت سيدة وقتها وقالت لى أنت عايش معانا فى البيت ولما بنزعل أنا وجوزى واسمه على بأصالحه وأشغل أغنية "على ياعلى"

وقال بفخر:" يكفى إنى غنيت فى مسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى وشارك فيه العمالقة أحمد مظهر وماما زوزو نبيل وده كرم كبير من ربنا"

وكشف الفنان حسن فؤاد عن مفاجأة قائلاً: " تتر مسلسل على بابا وأغنية ياعلى ياعلى مكنتش مكتوبة كدة وكان مكتوب كلام تانى غير اللى الناس سمعته".

وتابع:" الأستاذ سيد حجاب كان كاتب كلام بفخامة سيد حجاب لكن عمار الشريعى لما شافه قال الكلام ده عبقرى بس أنا عندى بطل المسلسل اسمه على وأنا عاوزك تلعب على الاسم ده لأن مفيش بيت فى مصر مفيهوش على"

واستكمل قصة تتر مسلسل على بابا :" الشاعر سيد حجاب عاد بعد أيام ومعه كلمات التتر التى سمعها الناس وقال للشريعى أهه الكلام زى ماانتوا عاوزينه بس أنا راضى عن الكلام الأولانى"

وضحك حسن فؤاد وهو يسترجع هذه الذكريات قائلاً:" بعد تلحين الكلمات وإذاعة التتر ونجاحه الكبير ، كنا قاعدين والأستاذ عمار قال ايه رأيك ياسيد فى الأغنية والكلمات ، فرد الشاعر الكبير: بتاعتى طبعاً، وضحك الشريعى وقال ماهو مكانش عاجبك"

وأشار مطرب أرابيسك إلى أن الموسيقار عمار الشريعى قال له :" أنا بعد الاسموكن هالبسك شورت بحمالات وتيشرت" ، موضحاً:" الشريعى عمل نقلة كبيرة من أرابيسك لعلى ياعلى وكان يقصد إنه هيخلى مصر كلها تغنى الأغنية دى، لأنى كسبت الناس السميعة اللى بتحب السلطنة بأغنية أرابيسك،لكن أغنية "على ياعلى" كان الكبار والصغار والناس فى الشارع والميكروباصات كانت بتغنيها، وهذا ذكاء عمار الشريعى اللى لما بيقدم صوت يخلى الناس كله تسمعه"