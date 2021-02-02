شكرا لقرائتكم خبر عن غيران على مامته.. راغب علامة وزوجته يستعيدان ذكرياتهما مع ابنهما بصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص جيهان علامة، زوجة النجم اللبنانى راغب علامة، على مشاركة صورها العائلية مع زوجها وأبنائها وصور من الذكريات بين الحين والآخر، حيث شاركت على "إنستجرام"، صور من الذكريات تجمعها براغب علامة وابنهما خالد فى مرحلة الطفولة، كما أعاد راغب نشر الصورة على حالته الخاصة بموقع إنستجرام.

وذكرت جيهان علامة، كواليس الصورة وهى أن ابنها خالد كان فى هذه اللحظات يشعر بالغيرة عليها كوالدته بسبب أن والده الفنان راغب علامة كان يحتضنها فى لقطة طريفة.



حالة زوجة راغب علامة

وفى وقت سابق، شارك النجم راغب علامة متابعيه على موقع إنستجرام بصورة ما بين الماضى والحاضر، حيث عاد بها إلى الطفولة، حينما كان طفلاً رضيعًا، وبجوارها وضع صورته حاليًا وعلق: "بين الماضى والحاضر"، وما إن نشر الصورة حتى تفاعل معها قطاع كبير من متابعيه ممن أثنوا على الصورتين إلى حد كبير.



راغب علامة يعيد نشر الصورة

تأتى تلك الصورة بعدما احتفل النجم اللبنانى راغب علامة قبل أيام بعيد ميلاد نجله الأكبر لؤى، حينما أتم عامه الـ 20، ونشر لؤى عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع "انستجرام"، فيديو لهما خلال مفاجأته بتورتة عيد ميلاده التى تحمل صورته إلى جانب رقم 20.

كما وجه راغب علامة رسالة لابنه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلًا: "عام بعد عام، أصبحت الرجل الذى طالما حلمت برؤيتك تتحول إليه.. أنت تجعلنا جميعًا فخورين .. عيد ميلاد سعيد وقد يكون هذا العام مليئًا بالإنجازات العظيمة.. أحبك أكثر مما يمكن أن تصفه الكلمات"، ليرد عليه لؤي قائلا :"أحبك أكثر من أي شيء.. شكرا لك على كل شىء".