شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تهنئ أحلام على ألبومها الجديد: " ألف مبروك رائع مثل صوتك و قلبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة أنغام ، النجمة الإماراتية أحلام على عودتها للساحة الغنائية بعد غياب أربع سنوات بإصدار ألبوم غنائي جديد يحمل عنوان "فدوة عيونك"، وكتبت عبرخاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة:"مبروك ألف مبروك ألبوم رائع كروعة صوتك وقلبك صديقتى وحبيبتى".



أنغام

وطرحت أحلام ألبومها الجديد "فدوة عيونك" عبر إحدى التطبيقات أمس الاثنين، وأغنية "فدوة عيونك" من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان: الموسيقار طلال، ويتضمن الألبوم عدة أغاني، من بينها "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت الا عليك".

ويتضمن ألبوم أحلام 18 شاعراً، و11 ملحناً، و11 موزعاً موسيقياً، على رأسهم الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن عبد المحسن والأمير عبد الرحمن بن مساعد والأمير سعود بن عبد الله، والأمير محمد بن عبد العزيز، الأول، وكذلك تركي آل الشيخ، ومنصور الشادي، وعبد الرحمن العثمان، وفيصل الشعلان، وسعود البابطين، والإماراتي حسان العبيدلي وغيرهم أما الملحنين، يتضمن الألبوم الملحن طلال، وصادق الشاعر، وسهم، وأحمد الهرمي وعبد الرحمن العثمان، وناصر الصالح، وعبد الله البدر، ونواف عبد الله أما الموزعين، جاء أبرزهم خالد عز وهشام السكران وسيروس، ومشاري اليتيم.