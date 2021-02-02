شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "شاومينج" لـ بيومى فؤاد فى دور العرض السينمائى .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع فيلم "شاومينج" للفنان بيومى فؤاد، طرحه في دور عرض السينمات غدا الأربعاء الموافق 3 من شهر فبراير الجارى، للمنافسة في موسم منتصف العام، كما يتم طرحه أيضا في عدد من الدول العربية وهم: المملكة العربية السعودية وباقى دول الخليج، والعراق وتونس.





فيلم "شاومينج" يتناول ظاهرة الغش فى الثانوية العامة فى إطار كوميدى ساخر، ويشارك فى بطولته بجانب بيومى فؤاد عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم: صلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى وأحمد حلاوة وحامد الشراب وتونى ماهر وأحمد سلطان وسارة درزاوى وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجى ويوسف حسام ومحمود فارس ويوسف وليد يوسف ومحمد حسنى وسعاد القاضى، من إنتاج أيمن يوسف.

من ناحية أخرى، كشف بيومى فؤاد عن كواليس أول يوم تصوير فى فيلم "وقفة رجالة"، وذلك خلال لقائه بصحبة ماجد الكدوانى وسيد رجب فى برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة، في وقت سابق، حيث قال بيومى: فى أول يوم تصوير روحت لمخرج الفيلم أحمد الجندى وقولته لما تختار كاست فيلم بعد كدا ابقى خد رأى سيد رجب وماجد، دول ناس بتوع جوائز ومهرجانات واحنا ناس مش بتقرأ سيناريو أصلا خليك مع الناس التافهة زيى وزى أحمد فهمى كدا.