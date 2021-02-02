شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الإصابة بالزهايمر..أسطورة الغناء توني بينيت يسجل ألبوم جديد مع ليدي جاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل النجم العالمى توني بينيت ألبوما جديدا بالتعاون مع ليدي جاجا من المتوقع إصداره هذا العام، على الرغم من معاناته مع مرض الزهايمر، وخلال مقابلة لشبكة "CBS Morning" الأمريكية مع زوجته جايل كينج، قالت إن زوجها يعاني من مرض ألزهايمر، وحالته تتدهور بصورة متزايدة، وليدى جاجا على علم بتشخيص بينت بالزهايمر".

وأضافت أنه تم تسجيل الألبوم في الفترة ما بين 2018 و2020، والذي يعد امتدادا لتعاون آخر بينهما باسم "تشيك تو تشيك" صدر عام 2014.



ليدي جاجا وبينت

وقالت مجلة "إيه.إيه.آر.بي" إن لقطات مصورة لجلسات تسجيل الألبوم ظهرت فيها جاجا وبينيت، الذي كان يغني بصوت رائع لكنه بدا أحيانا شاردا ومشوشا، وقد ساهم الإصدار القادم للمشروع في قرار عائلته بالتعليق علنًا الكشف عن تشخيص بينيت بمرض الزهايمر، لأنه لم يعد قادرًا على الفهم بشكل كامل.



ليديى جاجا وبينت

وأرادت عائلة بينيت إبلاغ الجمهور أصابته بالزهايمر بسبب عدم تمكن بينيت من المشاركة في التغطية الإخبارية المحيطة بالألبوم.

على جانب آخر، تشارك ليدي جاجا في حملة توعية عامة لمواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث تعد هذه الحملة الإعلامية الأولى من نوعها من معهد ويل الدولي للأبنية(IWBI) .

وتستهدف هذه الحملة زيادة الوعي بأهمية تصنيف (WELL Health-Safety) الذي يعتمد على التحقق من مدى اتخاذ الأماكن والمؤسسات الخطوات اللازمة لإعطاء الأولوية للصحة وسلامة الموظفين والزوار.