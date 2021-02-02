شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تهنئ أحلام بعد صدور ألبومها الجديد : مناضلة ولا تتوانى عنّ إبهارنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة السورية أصالة نصرى، صديقتها الفنانة أحلام على عودتها للساحة الغنائية بعد غياب أربع سنوات بإصدار ألبوم غنائي جديد يحمل عنوان "فدوة عيونك"، ووجهت رسالة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "حقّاً مناضله بذلت مجهود بالتّأكيد فوق المعتادّ.. وحرصت على تقديم نفسها بأبهى صوره أحترمُ ما تقدّمه لأنّها جريئة موهوبة.. ولا تتوانى عنّ إبهارنا دائماً بالجديد، هي الدئوبة المتجدّدة.. وإن اختلفتُ معها لا أختلف عليها لأنّها تعشق ماتقدّم وتُخلص له، إنّها أحلام".



اصالة على تويتر

وفي نوفمبر الماضى نجحت محاولات الصلح بين المطربة السورية أصالة والنجمة الإماراتية أحلام الشامسى، بعد رد النجمة السورية على ابن الفنانة الإماراتية أحلام "فاهد مبارك الهاجرى" الذى أكد فى تغريدة له أن والدته تسمع أغنيات أصالة أكثر منه، ما أثار تفاعلا كبيرا على تويتر.

وردت الفنانة أصالة على أحلام، في تغريدته لها قائلة:"منّ حبّك إلي طبّقتى مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي، وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي".

وفى تغريدة جديدة كتبت أحلام:" مشكلتك تورطتي تغنين لفاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمة ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركة في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك.. وأصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك".

ويأتي ذلك بعد أن علقت أحلام على تغريدة نجلها، قائلة: "لا تحبها أكثر مني بس اعترف أنك حبيتها مني"، وذلك رد على تغريدة نجلها الذى اعترف بحبة للفنانة أصالة.

وكانت المطربة اللبنانية إليسا، التى حاولت الصلح بين المطربة الإماراتية أحلام الشامسى والنجمة السورية أصالة نصرى بعد ردها على ابن الفنانة الإماراتية أحلام "فاهد مبارك الهاجري"، قالت: "بحبكن كتير انتو التنين أحلام وأصالة وبحب ترجعوا تتصالحوا".

وكان البعض اعتبر رد الفنانة السورية أصالة على ابن الفنانة الإماراتية أحلام "فاهد مبارك الهاجري" رسالة صلح ونهاية للخلاف بين الفنانتين، خاصة أنه قال: "أرغب الآن في فهم لماذا أنتم مستغربين من أنني أحب أصالة؟ لكي يكون في علمكم أن أمي تسمع لأصالة أكثر مني".