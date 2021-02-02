شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل ضيفة شرف فى حلقة بمسلسل مصطفى قمر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيرى عادل لـ"الخليج 365"، إنها ستظهر كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "فارس بلا جواز"، للنجم مصطفى قمر المقرر عرضه فى موسم شهر رمضان المقبل، لافتة إلى أنها ستظهر فى حلقة واحدة فى المسلسل، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة فى الديكورات الخاصة بالعمل، حيث انطلق تصوير المشاهد الاولى من المسلسل من يومين والعمل من إخراج معتز حسام.

مسلسل "فارس بلا جواز"، تأليف فداء الشندويلى، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارة ومحمد طعيمة، والعديد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم مصطفى حمزة وومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، والعمل يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الفنانة ندا موسى، وجيما بياع وفاطمة عادل وأخرون من النجوم الشباب، حيث انطلق اليوم الأحد أولى مشاهد المسلسل استعداداً للعرض فى شهر رمضان.

يذكر أن آخر أعمال شيرى عادل حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضى.