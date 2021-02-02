شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد محمود ياسين يحتفل بعيد ميلاد جدته شهيرة بصورة من طفولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، على الاحتفال بعيد ميلاد جدته الفنانة المعتزلة شهيرة بمشاركة صورة له معها من طفولته، على حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، متمنيا أن يكون العام الجديد عاما سعيدا عليها.



محمود عمرو ياسين مع جدته

ووجه الفنان محمود عمرو ياسين، رسالة معايدة إلى جدته شهيرة فى عيد ميلادها قائلا: "حبيبتى كل سنة وإنتى طيبة عارف إنها كانت سنة صعبة ليكى بس إن شاء الله ربنا يعوضك السنة دى ربنا يخليكى لينا".



محمود عمرو ياسين فى صورة من طفولته

وفى وقت سابق، كشف محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، عن صورة قديمة جمعته مع جده الراحل وجدته الفنانة شهيرة، وذلك بمناسبة مرور 91 يومًا على وفاة النجم القدير الراحل، ونشر ياسين جونيور، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، أتبعها قائلاً: "91 يومًا على فراق جدى، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء له".

وسبق وكشف محمود عمرو ياسين، عن مشاركته ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2021 من خلال مسلسل "اللى مالوش كبير"، الذى كتبه وألفه والده عمرو محمود ياسين، ويقوم ببطولته كل من النجمين أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز، حيث من المفترض عرضه ضمن سباق دراما رمضان هذا العام.