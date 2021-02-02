شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد الفيشاوى فى صورة نادرة عمرها أكثر من 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد الفيشاوى صورة نادرة له من مرحلة الطفولة منذ عام 1990، على حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا "الفيشاوى فى مرحلة الطفولة سنة 1990"، ولقت الصورة تفاعلا كبيرا فى التعليقات بين الدعابة والإعجاب بأحمد الفيشاوى فى مراحل طفولته.



احمد الفيشاوى على انستجرام

ويواصل النجم أحمد الفيشاوى تشويق جمهوره ومتابعيه لأغنيته الجديدة "نمبر 2" المقرر طرحها قريبا، حيث كشف عن عمليات المونتاج الأخيرة قبل طرحها رسميا.



احمد الفيشاوى

ونشر الفيشاوى، عبر حسابه على إنستجرام، صورة من داخل الأستوديو لأجهزة الكمبيوتر والتى يظهر فيها أثناء عمل المونتاج للأغنية، وكتب فى تعليقه عليها، "نمبر 2 فى الألوان.. اسأل الناس مين اللى بيحبوه.. دا أنا نمبر تووووو".

وسبق وأعلن الفيشاوى الانتهاء من تصوير كليب أغنيته الجديدة "نمبر 2"، وأنه سوف يطرحها قريبا، كاشفا عن صورة من الجزء الدعائى والترويجى للأغنية، حيث نشر صورة من كواليس تصوير الكليب، عبر حسابه على إنستجرام، أتبعها قائلا: "خلصنا تصوير نمبر 2.. Coming soon".

وتتناول الأغنية مفردات خفيفة، بالإضافة إلى قصة الرقم الثانى فى الحياة بشكل عام، حيث تعد الأغنية رداً على فكرة "نمبر1" التى أطلقها البعض على أنفسهم فى الآونة الأخيرة، خاصة أن كلمات الأغنية تستدعى أن فكرة النجاح على جميع الأصعدة هى "نمبر 1" فى كل شىء.

وخلال الفترة الماضية حدثت مشادة كلامية وردود فعل مشتعلة بين أحمد الفيشاوى ومحمد رمضان عبر المنصات الإلكترونية، وذلك على خلفية نمبر 1 ونمبر 2، إذ رد كل منهما بطريقته الخاصة على فكرة اللقب.