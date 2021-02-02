"فين ديزل الغلابة".. أحمد مكي يتصدر الترند بصورة من الاختيار٢

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر الفنان أحمد مكي قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا، ترند "تويتر"، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له ضمن كواليس تصوير مسلسل "الاختيار 2".

وظهر مكي في الصورة وهو يرتدي زي الشرطة ويحمل سلاحًا، وشبه رواد "تويتر"، بالنجم العالمي فين ديزل.

وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "لأ ده مش فين ديزل ده أحمد مكي في الاختيار 2"، منتظرين على نار"، والله ده أحمد مكي مش فين ديزل، دا فين ديزل الغلابة".

من ناحية أخرى، يواصل مكي تصوير مشاهده فى مسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من كريم عبد العزيز وإياد نصار.