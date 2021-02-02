المطربة الحقيقية لأغني مسلسل لؤلؤ:"الجمهور أحب صوتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

مع عرض مسلسل "لؤلؤ" الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، نالت أغاني العمل الإعجاب، وكان السؤال عن هوية المطربة التي تقدمها..من هي؟ هل هي مي أم مطربة أخرى؟، قبل أن تكشف تيترات المسلسل عن اسم المطربة داليدا، واسمها الأصلي نور عبد السلام.

نور في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت:"ترشيحي للمسلسل تم عن طريق بعض أصدقائي، وبعد لقاء المخرج محمد سامي، قمت بإجراء اختبار صوتي، وكنت أنسب الأصوات القريبة لملامح شخصية (لؤلؤ)، وأيضا الفنانة مي عمر".

وأضافت،:" أغني في المسلسل 14 أغنية، منها 10 أغاني تقدم للمرة الأولى، وأربع أغنيات قديمة، والحمد لله التجربة وجدت صدى جميل وأحب الناس صوتي".

نور بدأت الغناء وعمرها 18 عام، وشاركت بالغناء في حفلات بدار الأوبرا ، وقدمت مع الفنان مدحت صالح أغنية "حبيبي ياعاشق".

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وسلوى عثمان، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، والتأليف والإخراج تحت إشراف محمد سامي.