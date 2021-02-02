جمال بخيت ينعى محمد عبدالنبي: "عمره ما زعل إنسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الشاعر جمال بخيت، مخرج الفوازير محمد عبدالنبي، الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا.

ونشر "بخيت"، صورة لعبد النبي عبر "فيس بوك"، وعلق: "في الوقت اللي بكلم بعض الأصدقاء اتمنى لهم الخير بمناسبة عيد ميلادهم، يفاجئني خبر رحيل واحد من أجمل أصدقاء العمر".

وأضاف: "الصديق العزيز المخرج محمد عبد النبي، صاحب اخترنا لك وفوازير نيللي وشريهان بعد فهمي عبد الحميد ومجموعة كبيرة من المسلسلات التليفزيونية، الله يرحمك يا محمد، عمره ما زعّل إنسان، على قد طيبة قلبه وإنسانيته".

المخرج محمد عبد النبي، تخرج في المعهد العالي للسينما عام 1982، واشتهر بإخراج الأعمال الاستعراضية وخاصة فوازير رمضان، وعمل مديرًا عامًا للمنوعات في القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ترأس لجنة المسابقات بمهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 2009.

من أهم أعماله مسلسل "التخطيط الحلزوني" و"المسحراتى" و"بياع المواويل" و"البحث عن شمندل" و"مدينه الأبواب المسحورة" و"عفوا هذا حقي"، وفوازير "حليمة" و"إعلام هند وفانيليا" و"رحلة فطوطة السحرية" و"ألف ليلة وليلة" "عروس البحور" ومسرحيه "زكي غبي جدا"، فوازير نيللي "أم العريف".