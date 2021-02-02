فاقد البصر.. أول ظهور لـ نجل شعبان عبد الرحيم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي

ظهر "سيد"، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا الخير"، كأول ظهور له.

وخلال اللقاء قال "سيد"، إنه كان مرافقًا لوالده الراحل من صغره إذ كان يعمل كعازف أورج في فرقة والده: "كنت بشتغل مع أبويا منذ عام 2002 وكان عندي ساعتها 14 سنة، ولما أبويا مات كنت عايز ابيع الأورج، مينفعش العزف على الأورج مع مطرب تاني غيره".

وفي مفاجأة لم يكن يعلمها الكثيرين أعلن سيد شعبان عبدالرحيم أنه فاقد للبصر.

ورثى نجل الفنان الراحل، والده بأغنية مؤثرة خلال اللقاء الذي ظهر فيه رفقة عدد من أشقائه.

من ناحية أخرى، أثارت الفنانة اللبنانية منار حمزة جدلًا واسعًا مؤخرًا، بعد مطالبتها بحقها في ميراث شعبان عبدالرحيم، وقال "عصام"، نجل "شعبولا"، في تصريح خاص لمصراوي"أبويا مستحيل يعمل حاجة زي دي كان هيقولنا أكيد"، مضيفًا: "منار ليس لديها مستندات تثبت أحقيتها في الميراث".

يذكر أن مناز حمزة عُرفت في مصر من خلال تقديمها فيديو كليب "هتجوز لبنانية"، مع الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم.

وتوفي المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، في ديسمبر عام 2019، عن عمر ناهز 62 سنة.