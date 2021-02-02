أحلام تتصدّر ترند الموسيقى العالمي بألبوم “فدوة عيونك” وتفاعل كبير من الجمهور معها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أصدرت النجمة الإماراتية أحلام الجزء الأوّل من ألبومها الجديد “فدوة عيونك” منذ ساعات وتوجهت لجمهورها قائلة: “جمهوري الحبيب في كل مكان انتظروا العرض الاول لـ كليبات البومي الجديد حصرياً على فن بوكس والاستماع للأغنيات على تطبيق “ديزر”.

وإعتمدت أحلام في الحملة الإعلانية لألبومها الجديد، على مشاركة عدة بوسترات من الألبوم، إضافة إلى أسماء الشعراء، الملحنين، والموزعين الذين تعاملت معهم، وقامت أيضاً بمشاركة كلمات الأغنيات، مع رسائل وعبارات مميزة منها لكل الشعراء والملحنين الذين تعاملت معهم في ألبوم “فدوة عيونك”.

وفو طرح الألبمم، تصدّر هاشتاغ “فدوه عيونك” و”Ahlam 2021″ ترند الموسيقى العالمي “Worldwide Music Trends”، كما تفاعل عدد كبير من الجمهور مع كليبات أحلام الجديدة كـ “فدوة عيونك“، التي احتلت الترند على “تويتر” في الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وأغنية “ابن التراب” في السعودية، كما عبر الجمهور عن سعادته وإعجابه الكبير بأغنيات الألبوم، إضافة إلى فكرة التصوير واللوكات التي ظهرت فيهم أحلام، ومشاهد عزفها على البيانو والكمان، إضافة إلى حركتها وتفاعلها مع الكاميرا.

ومن بين أغنيات ألبوم أحلام الجديد “فدوة عيونك”، والتي تفاعل معها المتابعون على السوشال ميديا، أغنية “الفرقا” التي كتب كلماتها معالي المستشار تركي آل الشيخ، حيث شاركها أيضاً عبر حسابه الرسمي على تويتر.

يتضمن ألبوم “فدوة عيونك” لـ أحلام 26 أغنية منوعة، أطلقت منهم 13 أغنية على تطبيق ديزر، والكليبات على تطبيق فن بوكس، وهي “فدوة عيونك” كلمات سمو الأمير خالد الفيصل، ألحان طلال وتوزيع خالد عز، “عيون بس” كلمات قوس، ألحان سهم وتوزيع مدحت خميس، “حزين” كلمات المرحوم مساعد الرشيدي، ألحان سهم وتوزيع خالد عز، “زوبعه” كلمات منصور البلوي، ألحان عبدالرحمن العثمان وتوزيع خالد عز، “يا آدمي حس” كلمات فيصل الشعلان، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، “دفتر وممحاه” كلمات وألحان عبدالرحمن العثمان وتوزيع اسامة الهندي، “الله يرحمه” كلمات معتزه، ألحان عبدالرحمن العثمان وتوزيع مشاري اليتيم، “تشرق الشمس وتغيب” كلمات سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد، “دمعة زرقا” كلمات الجادل، ألحان عبدالرحمن العثمان وتوزيع مشاري اليتيم، “الفرقا” كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ، ألحان نواف عبدالله وتوزيع عدنان عبدالله، “خاطري ضايق” كلمات سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن، ألحان عزوف وتوزيع خالد عز، “ابن التراب” كلمات حسان العبيدلي، ألحان عبدالقادر الهدهود وتوزيع بشار سلطان، “ما سألت إلا عليك” كلمات سمو الأمير سعود بن عبدالله، ألحان سهم وتوزيع بشار سلطان.

أمّا الجزء الثاني من ألبوم “فدوة عيونك”، سيصدر في 7 فبراير الحالي، ويتضمن باقي أغنيات الألبوم وهي “لا بارك الله في الغياب، موعدنا الأخير، لا يروح الليل، ما به تفاصيل، بعض الناس، بريء، خطاك اللاش، تمرد، باب قلبي، بعض الأوقات، تسولف عبرتي، عشان إتتوب”، وتعاونت فيهم مع الشعراء سمو الأمير سعود بن عبدالله، سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، الأول، قوس، عبدالرحمن العثمان، منصور البلوي، خالد العوض، قوس، عبدالله أبوراس، سعود البابطين. ومع الملحنين أحمد الهرمي، عبدالرحمن العثمان، محمود الخيامي، ناصر الصالح، سهم، عبدالله البدر، عزوف. ومع الموزعين سيروس، خالد عز، روكيت، اسامة الهندي، بشار سلطان، هشام السكران.