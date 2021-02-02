من "دينا الشربيني "إلى"إنجي"..جميلات فوق ظهر "الهضبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

استعدادا لطرح العطر الذي يحمل اسمه، انتهى الفنان عمرو دياب من تصوير كليب حملة الدعاية، والذي يقدمه بمشاركة عارضة الأزياء والمذيعة اللبنانية إنجي كيوان، بعد أيام من تداول رواد مواقع التواصل الحديث عن ارتباطهما.

والمفارقة هنا أن عمرو دياب صاحب لقب "الهضبة"، ظهر في صور الدعاية للكليب، وهو يحمل اللبنانية إنجي كيوان فوق ظهره، وذلك بعد ظهوره في أغسطس الماضي، وهو يحمل أيضا الفنانة دينا الشربيني في كليب أغنية "أماكن السهر", في أول ظهور فعلي لها في كليبات أغانيه، وبعد تباين الحديث حول ارتباطهما أيضا.

عمرو يعود في كليب الإعلان للتعاون مع المخرج طارق العريان، وتم تصويره على أنغام أغنية "وانا معاك"، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان خالد عز ، وتوزيع عادل حقي.

عمرو من المقرر أن يقوم بطرح العطر رسميا يوم 22 فبراير، وذلك في المنتجع اليوناني الذي تم افتتاحه في دبي، ويحمل اسم جزيرة "ميكانوس" التي أحيا بها العديد من الحفلات، وصور أيضا بها عدد من أغانيه،