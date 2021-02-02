22 معلومة عن شاكيرا.. سر رفضها الزواج من بيكيه رغم إنجابهما طفلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحتفل اليوم الثلاثاء، نجمة البوب العالمية من أصل لبناني، شاكيرا، بعيد ميلادها الـ44، إذ إنها من مواليد مثل هذا اليوم 2 فبراير من العام 1977.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن شاكيرا:

- ولدت شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول في مدينة بارانكولا بكولومبيا، وتنحدر أصول والدها "دون ويليام مبارك" إلى لبنان، بينما والدتها "نيديا ديل كارمن تورودو" كولومبية من أصول إيطالية، لعائلة مسيحية كاثوليكية.

- تحولت في طفولتها من فتاة مدللة إلى أخرى فقيرة، بعد إفلاس والدها الذي اضطر لبيع أثاث المنزل، وأثارت الواقعة حزنها، فما كان من والدها إلا أن أخذها ليريها الأطفال دون مأوى وهو يلعبون حفاة الأقدام، ليُعلّمها أن لا تكون ناقمة على واقعها.

- بدأت كتابة الأغاني الشعبية منذ صغرها وكانت لاتزال في سن الثامنة من عمرها حينما كتبت أغنية تحمل اسم "نظاراتك السوداء" الموجهة لوالدها.

- فُصلت من المدرسة في طفولتها نظرا لعدم اهتمامها بها وولعها بالموسيقى والرقص.

- في عام 1991 التحقت بفرقة الغناء الكولومبي، وأصدرت ألبومها الأول Magia الذي تضمن العديد من أغانيها التي كتبتها، وبعدها بعامين أصدرت ألبومها الثاني Peligro، ولم يحققا نجاحا يُذكر.

- وفي عام 1995 مزجت بين حركات الرقص العربية، وموسيقى البوب اللاتينية، وقد أثمر ذلك عن ألبوم جديد يحمل اسم "Pies Descalzos - الأقدام الحافية" والذي استوحت اسمه من مشهد الأطفال دون مأوى في صغرها، كما أطلقت نفس الاسم فيما بعد على الجمعية الخيرية التي أنشأتها، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا في أمريكا الجنوبية وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وباعت منه أكثر من 3 ملايين نسخة.

- واصلت نجاحها الكبير مع صدور ألبومها الرابع Dónde Están los Ladrones عام 1998، حيث تربع هذا الألبوم على صدارة لوائح تصنيفات بيلبورد للموسيقى اللاتينية.

- فازت شاكيرا بأول جائزة جرامي لها عن فئة أفضل ألبوم بوب لاتيني عن ألبوم MTV Unplugged، وسطع نجمها في سماء الغناء بالعالم مع قدرة خارقة على أداء رقصات مميزة اشتُهرت بها.

- في عام 2001 أصدرت ألبومها الإنجليزي الأول "Laundry Service - أعمال غسيل" والذي حقق نجاحا كبيرا في كافة دول العام، ومن بين أغانيه الشهيرة Whenever, Wherever، وUnderneath Your Clothes.

- في عام 2005، أطلقت ألبوم Fijación Oral, Vol باللغة الإسبانية، قبل أن تطلق النسخة الإنجليزية منه في نفس العام باسم Oral Fixation، وفازت عنه بجائزة جرامي عن فئة أفضل ألبوم لاتيني للمرة الثانية.

- في عام 2007، أطلقت ألبوما غنائيا أدته خلال جولاتها الغنائية الناجحة وحمل اسم Oral Fixation Tour، قبل أن تطلق في عام 2009 ألبومها She Wolf والذي حقق نجاحا كبيرا.

- في عام 2010، أطلقت ألبومها Sale el Sol، وتضمن أغنيتها الشهيرة Waka Waka التي اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتكون الأغنية الرسمية لكأس العالم عام 2010، وتخطت مبيعات الألبوم 10 مليون نسخة في العالم.

- في 2011، وبعد مرور 11 عاما على علاقتها العاطفية مع نجل رئيس الأرجنتين، أنطونيو دي لاروا، أعلنت انفصالهما.

- في عام 2012، انضمت شاكيرا إلى لجنة تحكيم الموسم الرابع من برنامج The Voice العالمي، لكنها لم تشارك في الموسم الخامس، وعاودت الظهور بالموسم السادس مجددا.

- في عام 2014 أطلقت ألبوما يحمل اسمها Shakira، وفي نفس السنة قدّمت مجددا أغنية كأس العالم لكرة القدم في البرازيل وحملت اسم La La La.



- في عام 2017، أطلقت شاكيرا ألبومها El Dorado باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وحققت أغنية Chantaje أكثر من 2 مليار و600 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وفازت عن الألبوم بجائزة جرامي للمرة الثالثة.



- تخطت مبيعات ألبوماتها 80 مليون نسخة في شتى أنحاء العالم.

- شاكيرا مرتبطة دون زواج بمدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه منذ عام 2011، وهو أصغر منها بنحو 10 سنوات، وأنجبت منه طفلين "ميلان وساشا" في 2013 و2015، وفي يناير 2020، كشفت شاكيرا سر عدم عقد قرانهما رسميا، قائلةً في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة": "بصراحة، أنا أخاف بشكل فظيع من الزواج.. لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل فتاة، عشيقة - الثمرة المحرمة.. أريد أن أبقيه في حالة جيدة.. لكي يفهم أن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه".

- وخلال البرنامج أيضا، قالت شاكيرا إنها تعرضت لأزمة في أحبالها الصوتية فقدت على إثرها صوتها مؤقتا قبل عامين، لافتة إلى أنها عاشت آنذاك أسوأ لحظات في حياتها، مشيرة إلى أن الأزمة أثرت سلبا على صوتها وأثرت على نفسيتها كثيرا.

- ظهرت مرتين في كل من المسلسلين الأمريكيين الكوميديين، Ugly Betty، Wizards of Waverly Place، بشخصيتها الحقيقية.

- آخر أغانيها Me Gusta بالشراكة مع مغني الراب البورتوريكي إيمانويل جازمي سانتياجو الشهير بـ Anuel AA، في يناير 2020، وحققت الأغنية حتى الآن 60 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".



- وفي يناير 2021، أصبحت نجمة البوب الكولومبية، أحدث فنانة تبيع حقوق أغانيها البالغ عددها 145 أغنية، مع شركة "هيغنوسيس سونغ فاند" البريطانية، وذلك بعد أن قوضت أزمة تفشي فيروس كورونا إيرادات حفلات الغناء.