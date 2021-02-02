صورة| محمد هنيدي يحتفل بعيد ميلاده مع نجله "أحمد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان محمد هنيدي، جمهوره، احتفاله بعيد ميلاده بصحبة نجله "أحمد".

ونشر هنيدي، صورته مع نجله، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، وحملت الصورة تعليقًا من نجله: "أنا وبابايا.. أحمد هنيدي".

يذكر أن الفنان محمد هنيدي، احتفل بعيد ميلاده 1فبراير، إذ أنه من مواليد 1965، ويُعتبر واحدًا من أهم نجوم الكوميديا، وقدم عددا كبيرا من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة. وينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "الإنس والنمس" الذي يعود من خلاله للسينما بعد غياب 4 سنوات.