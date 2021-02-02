ليفربول يبرم 3 صفقات في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:16 صباحاً - أبرم فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي ، 3 صفقات جديدة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، حيث ضم لاعبين اثنين وأعار ثالثا.

فقد عزز الفريق خط دفاعه، بعد أن ازدادت متاعبه بفقدان جويل ماتيب حتى نهاية الموسم.

وتعاقد ليفربول مع قلب الدفاع بن ديفيز (25 عاما) من بريستون نورث إند المنتمي لدوري الدرجة الثانية، كما ضم المدافع التركي الدولي أوزان كاباك البالغ من العمر 20 عاما على سبيل الإعارة من شالكه.

ويفتقد ليفربول ثنائي الدفاع فيرجيل فان دايك وجو غوميز لفترة طويلة بسبب الإصابة، وتعرض لضربة جديدة بإصابة الكاميروني ماتيب في أربطة الكاحل خلال الفوز 3-1 على توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي.

وقال المدير الفني للفريق يورغن كلوب: “للأسف اكتشفنا الآن بعد أن فحص الجميع الإصابة، أن جويل سيغيب حتى نهاية الموسم. لكنه سيكون مستعدا لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد، وأخيرا سيتم حل كل شيء”.

واضطر كلوب إلى إشراك لاعبي الوسط فابينيو وجوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع في كثير من المباريات هذا الموسم، إلى جانب الاعتماد على بعض اللاعبين الشبان لسد الثغرات في الدفاع.

وأشرك ليفربول هندرسون وناثانيال فيليبس (23 عاما) في قلب الدفاع خلال انتصاره 3-1 على مضيفه وستهام يونايتد، الأحد، وهي نتيجة دفعته للمركز الثالث.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام بريطانية أن ليفربول سيدفع إلى بريستون حوالي مليوني جنيه إسترليني (2.74 مليون دولار) للحصول على خدمات ديفيز، الذي سيرتبط بعقد طويل الأمد في “أنفيلد”.

وقال ديفيز في بيان: “إنها فرصة هائلة. كانت مفاجأة بكل تأكيد، لكن بمجرد أن أفقت من الصدمة أدركت أن الفرصة التي أمامي مذهلة. سأكون ساذجا إذا لم أستغل هذه الفرصة للتعلم من اللاعبين (في ليفربول)”.

وتابع: “لم يسبق لي أبدا الذهاب إلى أنفيلد. ألقيت نظرة سريعة على الملعب ويبدو في حالة رائعة كما توقعت”.

ويتوقف استكمال صفقة استعارة كاباك على الحصول على بطاقة اللعب الدولية.

وتم ترشيح المدافع التركي إلى كلوب من قبل ديفيد فاغنر مدرب شالكه السابق، علما أن كاباك لعب 7 مباريات دولية مع المنتخب التركي، وانضم إلى شالكه في 2019 قادما من شتوتغارت الألماني.

وقال كلوب: “إنه موهبة كبيرة حقا ونتطلع بشدة إلى العمل معه”.

ومن جهة أخرى، فتح ليفربول باب الإعارة أمام لاعب وسطه الياباني الدولي تاكومي مينامينو، بعد فترة غير موفقة مع الفريق، حيث أعلن ساوثامبتون الإنجليزي أنه استعار مينامينو نهاية الموسم.

وانضم لاعب الوسط المهاجم إلى ليفربول في يناير الماضي قادما من رد بول سالزبورغ النمساوي، مقابل 7.25 مليون جنيه إسترليني (9.93 مليون دولار).

وشارك مينامينو في 31 مباراة بجميع المسابقات مع ليفربول، وسجل 4 أهداف، لكنه لم يفرض نفسه أساسيا في تشكيلة كلوب.

وقال رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون إن مينامينو (26 عاما و26 مباراة دولية مع اليابان)، سيوفر خيارا هجوميا جيدا لفريقه في النصف الثاني من الموسم.

وأبلغ هازنهوتل موقع النادي على الإنترنت: “أنا سعيد للغاية بانضمام مينامينو إلى تشكيلتنا في بقية الموسم الحالي. هذا سيمنحنا بعض العمق الإضافي في تشكيلتنا في وقت مهم. أتطلع إلى بدء العمل معه في التدريبات”.