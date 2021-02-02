وفاة داستن دايموند عن 44 عاما.. السرطان هاجمه بشكل وحشي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت الممثل الأمريكي داستن دايموند الذي اشتهر بدور "سكريتش" في مسلسل "سيفد باي ذا بّل"، إذ توفي الإثنين بمرض السرطان.

وقال بيان من مدير أعماله روجر بول: "نشعر بالحزن لتأكيد وفاة داستن دايموند أمس الإثنين بسبب السرطان".

وأضاف البيان: "تم تشخيص حالة دايموند، البالغ 44 عاما، بأنه مصاب بهذا الشكل الوحشي والقاسي من السرطان الخبيث قبل 3 أسابيع فقط".

وشكّل مسلسل "هيلو ميس بليس" (1987-1989) نقطة الانطلاق لمسيرة الممثل المولود في كاليفورنيا، وانتقل جزء كبير من فريق هذا المسلسل لاحقاً إلى "سيفد باي ذا بّل".



وكان هذا المسلسل يُعرَض على محطة "إن بي سي" لمدة 4 مواسم، وبلغ عدد حلقاته 86، وحظي بشعبية كبيرة خارج الولايات المتحدة.





وكان المسلسل يتناول الحياة اليومية لطلاب مدرسة ثانوية خيالية في لوس أنجلوس هي مدرسة بيسايد الثانوية، مثيراً من خلال أسلوبه البسيط بعض المشاكل الرئيسية للمراهقة.

وتولى داستن دايموند دور التلميذ سامويل "سكريتش" الذي تتناقض اهتماماته وطريقته في التفكير جذرياً مع شخصية زاك موريس (مارك بول جوسيلار)، بطل المسلسل بلا منازع.

وعلى الرغم من مساهمته في نجاح المسلسل، لم يحصل داستن دايموند لاحقاً سوى على أدوار ثانوية صغيرة في إنتاجات من الدرجة الثانية.

وأصدر دايموند عام 2009 كتاباً بعنوان "بيهايند ذا بِل" أورد فيه الكثير من الأخبار من كواليس المسلسل، لكنّه أقرّ لاحقاً بأن كتابه حافل بالأكاذيب.

وفي العام الماضي، كان داستن دايموند الغائب الأكبر عن الموسم الجديد من "سيفد باي ذا بّل" على منصة "بيكوك" الجديدة بمشاركة عدد كبير من الممثلين الذين شاركوا في المسلسل الأصلي.

وفي عام 2015، حُكم عليه بالسجن 4 أشهر بتهمة طعن زبون في حانة في ويسكونسن بعد مشادة.