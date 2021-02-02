سفاح أمريكي صديق الفنان إيهاب فهمي.. خطأ بمسلسل "جمال الحريم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نالت الحلقة 37 من مسلسل "جمال الحريم" قدرا كبيرا من النقد والسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال أحداث الحلقة يتذكر الفنان إيهاب فهمي صديق عمره الذي رحل وترك نجله أمانة لديه، وطلب منه أن يتولى تربيته ورعايته، ويمسك إيهاب بكتاب ويبحث عن صورة صديقه، والمفاجأة أن تكون الصورة للسفاح الأمريكي الشهير تيد بندي.





ويعد تيد بندي واحدا من أشهر القتلة في العالم واسمه الحقيقي "ثيودور روبرت بندي" من مواليد 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1946، وأدين بقتل عشرات الفتيات والنساء.

واعترف السفاح الأمريكي في التحقيقات بأنه كان يستغل وسامته في اصطياد الضحايا، وقال أيضا إن العدد الذي تم قتله أكبر بكثير من الذي توصلت إليه جهات التحقيق، والغريب أن الطب النفسي فشل تماما في التوصل لمعرفة دوافع هذا السفاح من ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.

يذكر أن مسلسل جمال الحريم بطولة اللبنانية نور، ودينا فؤاد، وخالد سليم، ومن إخراج منال الصيفي.