عمرو دياب يثير جدلا بظهوره مع إنجي كيوان: "أنت اتجننت ده الهضبة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشعل الفنان المصري عمرو دياب مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صور جديدة مع المذيعة وعارضة الأزياء إنجي كيوان.

وقال فريق من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إن الهدف من الصور هو إثارة غيرة الفنانة دينا الشربيني التي انفصلت عن عمرو دياب أخيرا، بينما أكد فريق آخر أن الصور من كواليس تصوير كليب جديد للهضبة أو إعلان في دبي.





وانبرى فريق آخر للسخرية من أنباء ارتباط عمرو دياب بإنجي كيوان كونها متزوجة، وكتبوا تعليقات على غرار الكوميك الشهير "أنت اتجننت ده هاني" وكتبوا: "أنت اتجننت ده الهضبة".





وأكدت تقارير إعلامية مصرية أن الصور التي جمعت الثنائي عمرو دياب وإنجي كيوان من كواليس تصوير إعلان عطر عمرو دياب الجديد، من إخراج طارق العريان و سيكون على أنغام أغنية "وأنا معاك".

وسيتم إقامة حفل كبير بمناسبة طرح عطر عمرو دياب في دبي يوم 22 فبراير /شباط الجاري.



