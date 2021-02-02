وصلة غزل بين أصالة وأحلام بعد ألبوم "فدوة عيونك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأت النجمة السورية أصالة صديقتها المطربة الإماراتية أحلام بعد صدور ألبومها الجديد "فدوة عيونك".

وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" رسالة رقيقة قالت خلالها: "حقا مناضلة، بذلت مجهودا بالتأكيد فوق المعتاد.. وحرصت على تقديم نفسها بأبهى صورة، أحترم ما تقدمه لأنّها جريئة وموهوبة ولا تتوانى عن إبهارنا دائماً بالجديد، هي الدؤوبة المتجددة.. وإن اختلفت معها لا أختلف عليها لأنّها تعشق ما تقدم وتخلص له، إنّها أحلام".

لترد عليها أحلام كاتبة: "أصاله الحبيبة الغالية التي لا يشابهها أحد فناً وشخصاً.. شكراً أسعدتني برأيك وأنتِ أيضاً دائما مختلفة متجددة نتشارك الجهد والنضال والسعي للنجاح وأبادلك الاحترام والحب".

"فدوة عيونك" هو الألبوم الأول للفنانة الإماراتية بعد غياب 5 سنوات، ويضم ما يقرب من 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية ومنها: "عيوني بس، وحزين، وزوبعة، ويا آدمي حس، ودفتر وممحاة، والله يرحمه، وتشرق الشمس وتغيب، ودمعة زرقا، وسر معلن، والفرقا، وخاطري ضايق، وابن التراب، وما سألت إلا عليك".

وتتعاون أحلام في ألبومها الجديد مع 5 فنانين من مصر وهم: الملحن محمد الخيامي، والموزعين وليد فايد، وخالد عز، ومدحت خميس، وأسامة الهندي.