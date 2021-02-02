شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تبدأ تصوير مسلسل "موسى" نهاية الأسبوع الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة سمية الخشاب تصوير دورها في مسلسل النجم محمد رمضان "موسي" نهاية الأسبوع الجاري، المقرر عرضه فى موسم شهر رمضان المقبل، وتجسد سمية دور صعيدية خلال أحداث المسلسل بجانب بطل العمل، وفي سياق متصل علقت النجمة سمية الخشاب على صورة محمد رمضان التي نشرها مع الطفل الذي جسد دوره في كليب مصباح علاء الدين علي حسابه بموقع إنستجرام، ليرد محمد رمضان عليها بأن موسي مشتاق لك وهي شخصيته في مسلسله الرمضاني المقبل "موسي" والذي تشارك فيه سمية الخشاب بدور البطولة أمامه.

وردت سمية الخشاب علي محمد رمضان قائلة: "مسافة السكة"، وهو ما ينفي الشائعات التي تم تداولها مؤخرا والتي أفادت بوجود خلاف بينهما نشب في تصوير المسلسل.

وأوشك رمضان على الانتهاء من تصوير مشاهد الديكور الأساسى فى بلدته الصغيرة، حيث يجسد شخصية رجل صعيدى يدور حوله العديد من القصص والحكايات المشوقة.

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.