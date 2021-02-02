فريال يوسف تكشف تفاصيل غيابها.. "السر في الحصان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنانة التونسية فريال يوسف عن سبب غيابها السنوات الأخيرة عن الساحة الفنية في تصريحات جديدة لبرنامج "The Insider بالعربي".

وقالت فريال يوسف، في حوارها، إنها تعرضت لحادث خطير أثناء ركوب الخيل، حيث سقطت من فوق ظهر الحصان الأمر الذي أربك حياتها.

وأكدت أن الحادث أثر على ظهرها وبالرغم من الألم الشديد لم تهتم بالموضوع، وانشغلت بتصوير دورها في فيلم "محمد حسين" وكانت تتناول مسكنات قوية لاستكمال التصوير وعقب الانتهاء من التصوير وبعد مرور سنة كاملة، تدهورت حالتها ووصل الأمر إلى عدم قدرتها على السير.

وواصلت الفنانة التونسية حديثها مشيرة إلى أن تزايد مؤشر الألم دفع الأطباء لحجزها بالمستشفى لمدة 10 أيام، وسافرت أيضا إلى ألمانيا وهناك قرر الأطباء خضوعها لبرنامج علاجي سيلازمها طول العمر.

وعلى صعيد آخر نفت ما تردد حول زواجها من رجل أعمال تونسي شهير قريبا، وقالت إنها ستشارك في فيلم "ديك العياط" بطولة باسم سمرة ونضال الشافعي.



