رغم ألزهايمر.. توني بينيت يسجل ألبوما مع ليدي جاجا: بكاء في الكواليس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت عائلة أسطورة الغناء توني بينيت أنه يعاني من مرض ألزهايمر، وذلك بعد أربع سنوات من تشخيص إصابته بالمرض.

وقالت زوجته سوزان، لمجلة (إيه.إيه.آر.بي)، إن المغني البالغ عمره 94 عاما، صاحب أغنية "آي لفت ماي هارت إن سان فرانسيسكو" الشهيرة، بدأ يفقد قدرته على اتخاذ القرارات.

وذكرت المجلة ووكيلة بينيت الإعلامية أنه سجل ألبوما جديدا بالتعاون مع ليدي جاجا من المتوقع إصداره هذا العام، وذلك رغم تشخيص إصابته بألزهايمر في 2016.

وتم تسجيل الألبوم في الفترة ما بين 2018 و2020، والألبوم امتداد لتعاون آخر بينهما باسم "تشيك تو تشيك" صدر عام 2014.

وذكرت مجلة (إيه.إيه.آر.بي) أن لقطات مصورة لجلسات تسجيل الألبوم ظهرت فيها جاجا وبينيت، الذي كان يغني بصوت رائع لكنه بدا أحيانا شاردا ومشوشا.

وأوضحت المجلة: "كانت جاجا تشاهده من خلف مكبر الصوت وتتحول ابتسامتها إلى رجفة وتلمع عيناها قبل أن تضع يديها على وجهها وتنخرط في البكاء".

بدأ بينيت، الحائز على 18 جائزة جرامي، مشواره الفني في خمسينيات القرن الماضي.

وقالت زوجته إن حالته تتدهور بصورة متزايدة.