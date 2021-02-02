شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد من مسرحية "سيد درويش" بالإسكندرية خلال الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرض مسرحية "سيد درويش" للمخرج أشرف عزب في موسم جديد بمحافظة الإسكندرية في الصيف القادم بعد انتهاء موسمها علي مسرح البالون الأسبوع الماضي، مسرحية "سيد درويش" بطولة، لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى.

العرض يتناول السير الذاتية لفنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثه حول المحطات الهامة في حياته ومواقفه الوطنية، وكذلك إسهاماته الفنية التى أثرى بها الفن، وأهم المتغيرات التى أدخلها إلى عالم الطرب، حيث أحدث سيد درويش نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة .