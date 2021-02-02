"ده مش أخويا لا ده أبويا".. مصطفى درويش يطلب الدعاء لشقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان مصطفى درويش، عن مرور شقيقه "هاني" بأزمة صحية وإجرائه عملية جراحية غدا الثلاثاء، وطلب من جمهوره الدعاء له.

ونشر درويش، صورة لشقيقه عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "هاني درويش أخويا هيعمل عملية بكره، وده مش أخويا لا ده أبويا، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي يارب، هتعدي وتبقى زي الفل".

وحقق مصطفى درويش نجاحا كبيرا من خلال مشاركته في مسلسل "بـ100 وش" في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، إسلام إبراهيم، علا رشدي، دنيا ماهر، زينب غريب، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي وغيرهم، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.