بيومي فؤاد ينشر صورة من شبابه.. وهكذا سخر أحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

استعاد الفنان بيومي فؤاد، ذكرياته، ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورة له من فترة شبابه لاقت تفاعلا كبيرا عبر الشبكات الاجتماعية.

ومن جانبه؛ حرص نجله محمد بيومي على مشاركة الصورة عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، وعلّق: "قدوتي وبطلي الخارق ووالدي حبيبي".

فيما علّق الفنان أحمد فهمي على الصورة بسخرية قائلا: "القبض على سائق الميكروباص قاتل زوج عشيقته"، كما علّق الفنان محمد علي رزق قائلا: "تحس يا محمد الكلام مش شبه الصورة".

ومن جانب آخر؛ بدأ الفنان بيومي فؤاد مؤخرا تصوير مشاهده في فيلم "الشنطة" والذي يجمعه بالنجوم: شيرين، ديما الحايك، شريف دسوقي، محمد عبدالعظيم، ومحمد لطفي، من إنتاج شركتي سبوت 2000 وX.O الإماراتية، تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج أحمد البدري.