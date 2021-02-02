هالة صدقي: "الكوميديا أفضل علاج للضغط العصبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة هالة صدقي، إن الكوميديا تُعد أفضل علاج للضغط العصبي.

ونشرت صدقي، صورة لها من كواليس مسلسل "عفاريت عدلي علام"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "المسؤلين عن شكل شخصية عفاريت عدلي علام.. (عزيز) حبيبي و(حسن) عشرة عمري .. اتفرجوا على أعمال كوميدية، صدقوني أحسن علاج للضغط العصبي والأحزان اللي حوالينا ومش عايزة تسيبنا وكم الحبايب اللي بيروحوا .. الكوميديا علاج فعال".

وتعيد قناة MBC مصر، عرض مسلسل"عفاريت عدلي علام" على شاشتها في تمام الساعة 8 مساءً.

المسلسل بطولة عادل إمام، وهالة صدقي، وغادة عادل، ومي عمر، وكمال أبو ريه، ومحمد ثروت، وشريف حلمي، طارق النهري، مصطفى هريدي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد حلاوة، ولطفي لبيب، وعزت أبو عوف ومحمد ريحان، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.