نبيلة عبيد: "أيام في الحلال" من الأفلام التي أعتز بها في مسيرتي الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن فيلم "أيام في الحلال" يُعد من الأفلام التي تعتز بها في مسيرتها الفنية.

ونشرت نبيلة، فيديو مجمع لمشاهد لها بالفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أيام في الحلال.. قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج حسين كمال.. من الأفلام الجميلة التي أعتز بها في مسيرتي الفنية.. مساكم ورد وياسمين".

فيلم "أيام في الحلال" تم عرضه عام 1985، وشارك في بطولته محمود ياسين ونبيلة عبيد ورجاء الجداوي ومصطفى فهمي وحمدي الوزير وسامي كامل وزيزي الشوربجي، وعدد من الفنانين.

وكانت نبيلة عبيد، قد احتفلت يوم 21 يناير الماضي، بعيد ميلادها الـ 76، إذ أنها من مواليد 1945.

من ناحية أخرى، شاركت نبيلة عبيد، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة: نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.