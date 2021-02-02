شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حجازى يتحدث بأكثر من لغة بفيلم "في عز الضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمود حجازى ضمن أحداث فيلم "في عز الضهر" صديق بطل العمل الفنان العالمى مينا مسعود وهو شخص مصري يتحدث بأكثر من لغة منها الفرنسي والانجليزى، وذلك في إطار جو من الأكشن والإثارة، وتعاقد مينا مسعود على الفيلم بعد مفاوضات بدأت فى سبتمبر الماضى، واستمرت أكثر من 3 أشهر، حيث إنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية.

فيلم "فى عز الضهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر، والعمل بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، وإيهاب فهمي ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل .

وشارك الفنان محمود حجازى منذ فترة في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى وريم مصطفى من 7 حلقات وتم عرضه على منصة watch it الرقمية.

العمل كان تجربة جديدة على الدراما المصرية تقدم للمرة الأولى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن ويتناول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل ‏كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، ‏حيث تعرض ‏كل حلقة فى 30 دقيقة.