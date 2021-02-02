شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك فولاذى" لـ تامر حسنى تتخطى حاجز الـ8 ملايين مشاهدة خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت أغنية "خليك فولاذى" الذى طرحها النجم تامر حسنى من فيلم "مش أنا" حاجز 8 ملايين مشاهدة فى شهر، والتي تأتى ضمن ألبومه الذى يحمل نفس الاسم، والأغنية من كلمات والحان عزيز الشافعى، وتوزيع رامي سمير، وميكس خالد سند، وماستر أمير محروس، وتقول كلمات الأغنية، "ليها طريقة فى البواخة.. الدنيا دي لما تصعب حاجة بتقفلها.. ولما تقلب وشها عليك فى يوم.. وتتعوجلك مستحيل تعدلها.. وبتبقى حاسس فجأة أنك لوحدك.. وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك.. بس الحقيقة أن في نفس الدقيقة.. قدامك الف فرصة في أكتر من طريقة.. خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي.. عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي .. ماهو اصل الدنيا واحدة وطبيعى أي واحدة .. لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف.. لكن لو تبقي فارس ترقصلك الغوازى" .

وكان النجم تامر حسني طرح 10 أغنيات أخرى من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، حيث حققت العديد من المشاهدات والتعليقات المميزة وهي: "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى في الحب، قولنا كلام، نفس النهاية، وفى جمال كده"، طمعتيني، قد الفراق".

وفاجأ النجم تامر حسنى جمهور حفل رأس السنة، الذى أقامتة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرا، والذى عرض على جميع شاشات المتحدة، بتقديم أغنية "خليك فولاذى" لأول مرة على الشاشات، وهى الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد، حيث قدمها بطريقة مصورة من مقاطع من فيلمه الجديد "مش أنا".

وعلى هامش الحفل قال تامر حسنى إنه سعيد للغاية باختياره لتقديم الحفل الذى يختتم به عام 2020، وإنها كانت سنة صعبة للغاية ولكنه يسعى دائما لإسعاد الجمهور، مشيرا إلى أنه ممتن للغاية باختياره نجم عام 2020، لافتا إلى أنه سيستمر بنفس النشاط الفنى الذى ختم به العام.