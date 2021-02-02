فن ومشاهير

صور| شام الذهبي تكشف عن صور تجمعها بوالدتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشفت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، عن صور تجمعها بوالدتها أثناء تواجدهما بالمملكة العربية .
ونشرت شام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بعض الرومانسية مع روحي في جدة".
وكانت أصالة، كشفت مؤخرًا ببرنامج"ET بالعربي" عن استعدادها للبدء بكتابة قصة حياتها مستعينةً بكاتبة كبيرة من صديقاتها التي تملك موهبة الكتابة.
ووصفت أصالة، مذكّراتها بأنها تصلح لأن تكون "فيلماً هندياً"، وقد استعانت بهذا الوصف لأن الكثير من الناس لا يصدقون الأحداث التي تدور ضمن هذه النوعية من الأفلام، وأن ما حدث معها في حياتها من تفاصيل قد لا يصدّقه الناس لشدّة غرابته، والذي يمكن أن يندرج تحت مسمى "فيلم هندي".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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