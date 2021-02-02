"كوميدياني المفضل".. حسام داغر يهنئ هنيدي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان حسام داغر، على تهنئة الفنان محمد هنيدي بعيد ميلاده الذي يوافق 1 فبراير.

وكتب داغر، عبر حسابه على إنستجرام: "النهاردة.. عيد ميلاد سيد الناس.. عم العالم.. كوميدياني المفضل.. أخويا الكبير.. زعيم كوكب الكاركتارات.. كل سنة وأنت طيب ودايماً مبسوط ومتهني ومضحك مصر والدنيا كلها".

يذكر أن، الفنان محمد هنيدي، من مواليد 1965، ويُعتبر واحدًا من أهم نجوم الكوميديا، وقدم عددا كبيرا من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة. وينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "الإنس والنمس" الذي يعود من خلاله للسينما بعد غياب 4 سنوات.