شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تاني مرة ..تأجيل No Time To Die ومجموعة من أضخم أعمال هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، فما حدث فى العالم الماضي بالموسم الصيفي بسينما هوليوود ويكرر نفسه، فهناك مؤشرات تجزم بتأجيل الموسم الصيفي هذا العام أيضا لاستمرار تفشي الجائحة، حيث أكد موقع hollywoodreporter، انه تم تأجيل فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die من أبريل إلي 8 أكتوبر 2021 حيث تواجه هوليوود مزيدًا من التأخير قبل استئناف عروض السينما.

الأفلام التي سيتم تأجيلها بعد تأجيل جيمس بوند، حسب التقرير تتضمن الجزء الثاني من فيلم Paramount's A Quiet Place و Black Widow و الجزء التاسع Fast & Furious، و Universal's Minions: The Rise of Gru، وللأسف هناك قائمة أخري ستضاف أي التأجيل والتي لم تصدر بعد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم جيمس بوند الجديد سيحصل على 600 مليون دولار نظير عرضه عبر الشبكات العالمية عقب انتهاء عرضه في شباك التذاكر العالمية، ومن المقرر أن يساهم هذا الفيلم فى تعويض شركة الإنتاج عن خسارتها التى تكبدتها بسبب تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة بسبب تفشى فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة الأجنبية جانبا من تقرير شركة MGM والذى أبرز الخسارة التي تكبدها الفيلم وهى ما بين 30 لـ50 مليون دولار بسبب تأخير عرضه فى السينمات كما كان من المقرر له فى أبريل المقبل.

يشارك في فيلم "No Time to Die" إلى جانب دانيال كريج ورامى مالك كل من ليا سيدوكس، ولاشانا لينش، وبن ويتشو، ونعومي هاريس، وجيفري رايت، وكريستوف والتز، ورالف فينيس، وآنا دي ارماس وغيرهم.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.