شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى: حاجات كتير معملتهاش فى التمثيل.. ثراء جبيل: مسلسل طريقى بحبه جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة بسنت شوقى، عن حقيقة الخلاف الذى حدث بينها وبين خطيبها النجم محمد فراج على الريد كاربت في مهرجان الجونة.

وقالت بسنت، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc: "أنا دائما بكون متأخرة على الريد كاربت وبروح متأخر ومش بيلحق فراج ولا أختى يتصوروا على الريد كاربت، اليوم ده وصلنا متأخر ولقينا السجادة الحمراء قفلت خلاص وملحقناش نتصور، وداخلين جرى عشان أتصور رميت الموبايل على الأرض فراج اتخض واحد صحفى عمل قصة إن إحنا اتخانقنا سوا، وأنا برج القوس نارى واللى قلبنا على لسانا، وعملت فيلم "أسرار عائلية"، وبعد كده مسلسل "نيللى و شريهان"، وكنت بحب أوى ألعب كوميدى، وعملت سماح فى "كلبش 2" و"قابيل" ومسلسل "ليه لأ" وفى التمثيل "لسه حاجات كتير أوى معملتهاش".

أما الفنانة ثراء جبيل فقالت: "أول حاجة عاملتها مسلسل "ذات"، ودرست أوبرا واتعلمت باليه ودائما عايزه أعمل الأنشطة اللى بحبها، وبعد ما اشتغلت ممثلة مكنتش عارفة أنظم أكلى والتمثيل خدنى من الأنشطة اللى بحبها، وطريقى كان أجمل مسلسل مثلت فيه، ومسلسل بحبه أوى، ودائما بحب المشاهد اللى فيها مساحات واسعة لإظهار المشاعر، والمسلسل كان كله مشاعر".

ثراء جبيل

ويُعرض برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ11 مساء.