شكرا لقرائتكم خبر عن السينمات والمسارح تعيد فتح أبوابها فى الهند بنسبة إشغال 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهند السماح بنسبة إشغال بنسبة 100 % في دور السينما وأكدت وزارة الإعلام والإذاعة الهندية أن ترتيب الجلوس داخل قاعة المحاضرات في دور السينما / المسارح / سيسمح بسعة جلوس تصل إلى 100 %، وتظل تدابير الوقاية المختلفة منكورونا إلزامية لكل من موظفي السينما وروادها ، بما في ذلك أوقات العرض والحجوزات المتقطعة، والتباعد الاجتماعي الإلزامي، واستخدام أقنعة الوجه ومعقمات اليدين، كما فرضت الحكومة مبادئ توجيهية مفصلة لتهوية الهواء داخل دور السينما.

ويتبع تخفيف القيود المفروضة على السينما تحسنًا واسعًا في معدلات الإصابة بـ فيروس كورونا داخل حدود الهند اعتبارًا من اليوم الاثنين ، حيث انخفض عدد الوفيات الأسبوعية في الهند Covid-19 بنسبة 88 % منذ ذروته في سبتمبر 2020 ، وانخفض عدد الوفيات الأسبوعية إلى أقل من 1000 للمرة الأولى منذ الأسبوع الأول من مايو من العام الماضي.