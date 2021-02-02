شكرا لقرائتكم خبر عن هدى الأتربى: "الناس عرفتنى بعد دورى فى مسلسل ختم النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة هدى الاتربى، كيف دخلت مجال التمثيل بعد دراسة الحقوق وعملها فى دبى.

وقالت هدى، خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة"، للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc: "من زمان كان نفسى أدرس تمثيل وأهلى واختاروا ليا حقوق واتخرجت وقولت لماما أنا مش هبقى محامية خالص وسفرت دبى واشتغلت فى مجال العقارات شوية لحد ما قبلت حد عارف انى بحب التمثيل أوى وعرض عليا المشاركة فى فيلم قصير وبعد كده ونزلت مصر ودخلت ورشة تمثيل وبعدها عرض عليا مشهد فى مسلسل" اهو ده اللى صار" للمخرج حاتم على والدور كان 3 حلقات وكنت مبسوطة اوى ولما شافنى المخرج وقتها اعجب بطريقته تمثيلى وعرض عليا دور أخر فى المسلسل وصل 22 حلقة واتصلت فى دبى واعتذرت عن الشغل وبعد كده دورى فى المسلسل راح لحد تانى وجالى احباط جامد".

وتابعت:" وبعد كده جالى مسلسل طلعت روحى و" كلبش 3 " و" مليكة " والحمد الله ربنا عوضنى والبداية اللى بجد ليا مسلسل " ختم النمر" للنجم أحمد صلاح حسنى والناس بدأت تعرفنى ودورى كان مؤثر أوى ومشاركتى فى مسلسلى خيانة عهد وفرصة تانية كانت الاستفادة منها كبيرة جدا، ومهرجان الجونة اتخضيت من اللى حصل أنا روحت الريد كاربت وروحت مسكت الموبايل لقيت الدنيا مقلوبة وتريند ومكنش فى بالى حاجه ".

ويعرض برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ 11 مساء.