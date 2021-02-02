باسل الخياط يستعيد ذكرياته مع والده الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعاد الفنان باسل الخياط، ذكرياته مع والده الراحل، وذلك بعد وفاته بـ 6 أشهر.

ونشر الخياط، صورة تجمعه بوالده عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "هيك أبو باسل بيحب مثل هذه الصورة.. اشتقتلك بابا.. الفاتحة والدعاء لروحك الطيبة".

وينتظر باسل خياط، عرض أحدث أعماله الدرامية "قيد مجهول" على أحد المنصات الإلكترونية، ويتكون العمل من 8 حلقات، ويشارك في بطولته السوري عبدالمنعم عمايري وإيهاب شعبان ونظلي الرواس، وهو من تأليف محمد أبولبن ولواء يازجي وإخراج السدير مسعود، وإنتاج محمد مشيش.

يذكر أن الفنان السوري باسل الخياط، كان قد أعلن وفاة والده يوم 1 أغسطس 2020، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أبي.. كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل".