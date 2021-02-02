غادة عادل تهنئ ابنتها بعيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت الفنانة غادة عادل، بعيد ميلاد ابنتها مريم مجدي الهواري، وقدّمت لها التهنئة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت عادل، عدة صور وفيديوهات لها مع ابنتها عبر خاصية "استوري"، وعلّقت: "كل سنة وأنتِ طيبة.. بنتي حبيبتي.. بحبك جدا".

وفي أغسطس 2018، أعلنت غادة عادل انفصالها عن المخرج والمنتج مجدي الهواري بعد زيجة دامت 15 عاما أثمرت عن 5 أبناء.

ومن جانب آخر؛ تشارك الفنانة غادة عادل في فيلم "أهل الكهف" إلى جانب النجوم: خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وأحمد عيد، ومأخوذ عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.